بلدية «مبارك الكبير»: إزالة 78 إعلاناً وتحرير 8 مخالفات

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت النقاب عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتحقيق العديد من الإنجازات خلال شهر يناير 2020 مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية التي قام بها المفتشين أسفرت عن تحرير 8 مخالفات وإزالة 78 إعلانا مخالفا.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري، أن الفريق قام برفع 78 إعلانا مخالفا من شوارع وميادين المحافظة تم وضعها بطريقة عشوائية تشوه المنظر الجمالي للمحافظة وتسبب الكثير من الحوادث، تحرير 8 مخالفات، توجيه 295 إنذار تعدي على أملاك الدولة، توجيه 13 تنبيه سلامة، وضع 85 ملصق تعدي على أملاك الدولة، غلق محلين غلق إداري ، 7 اوامر صلح، إزالة 6 تعديات على أملاك الدولة بالإضافة إلى استقبال 34 شكوى تم تلقيها على الخط الساخن.