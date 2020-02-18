رئيس جهاز الأمن الوطني يبحث مع سفيري الهند وألمانيا موضوعات مشتركة

بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية الهند لدى الكويت جيفا ساغار المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقال الجهاز في بيان صحفي إن اللقاء بين الجانبين استعرض أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح اليوم الثلاثاء مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت شتيفان موبس الموضوعات المشتركة.

وذكر الجهاز في بيان صحفي أن اللقاء بين الجانبين استعراض أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.