سفيرة تركيا زارت جناح «إعانة المرضى» بالقرية التراثية

زارت سفيرة جمهورية تركيا بدولة الكويت عايشة هلال كويتاك موقع جمعية صندوق إعانة المرضى بالجناح الكويتي في قرية الشيخ صباح الأحمد التراثية وإطلاعها على الخدمات المقدمة لزوّار القرية والتعرف على الخدمات الإنسانية التي تقدمها الجمعية للمرضى وأبدت سعادتها بالزيارة وشكرت الجهود.

كما زار السيد غيير مو ريبويو دييث نائب السفير الأسباني والوفد المرافق له والدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف كذلك جناح الجمعية واستقبل كذلك موظفو الجمعية صالح خالد المسباح أمين عام رابطة الأدباء الكويتيين والسيد فهد غازي العبدالجليل عضو مجلس إدارة رابطة الأدباء الكويتيين لموقع جمعية صندوق إعانة المرضى في قرية الشيخ صباح الأحمد وشكروا الجهود المقدمة من الجمعية لخدمة الناس في القرية.