وزيرة الأشغال توقع اتفاقية شبكة طرق «كبد»

وقعت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اتفاقية استشارية تتضمن دراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ وصيانة شبكة الطرق بمنطقة «كبد» بقيمة 891 ألف دينار كويتي، والتي تشرف عليها الهيئة العامة للطرق والنقل البري من خلال طاقمها الفني للإشراف.

وبينت الفارس في تصريح صحافي، أن هذه الاتفاقية «أهـ/ ط/208» تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير منطقة الحرفيين الصناعية بمزارع الصليبية سابقاً والمسماة حالياً بمنطقة كبد، وتطوير الطرق القائمة والمقترحة لربط المناطق الصناعية «منطقة الشدادية الصناعية»، بالإضافة إلى ربط المدن الإسكانية الجديدة في تلك المنطقة «مدينة جنوب سعد العبدالله ومدينة غرب عبدالله المبارك» مع شبكة الطرق السريعة والرئيسية.

وأوضحت الفارس أن منطقة «كبد» تعد منطقة شبه صناعية تحت التطوير، حيث يوجد بها الكثير من المزارع ومحطات التنقية وآبار البترول وآبار المياه ومحطات صناعية مختلفة، مما يتطلب تطوير الطرق والخدمات لها.

و بينت أن الاهتمام بالطرق في هذه المنطقة يأتي تفاعلاً مع شكاوى مستخدمي هذه الطرق، نتيجة عدم كفاءة حالة الطرق المؤدية إلى مزارع الصليبية ومنطقة كبد.

وأضافت: ولرفع كفاءة هذه الطرق القائمة والمقترحة، سيتم إنشاء طرق وجسور جديدة والخدمات الخاصة بها من خلال أعمال هذه الإتفاقية طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية.

وبينت الفارس أن نطاق أعمال الاتفاقية يقع بمنطقة كبد والتي يحدها من الشمال طريق الدائري السادس، ومن الجنوب امتداد الطريق الدائري السابع، ومن الشرق منطقة الشدادية الصناعية والدائري السادس، ومن الغرب مدينة جنوب سعد العبدالله، ويتخللها طريق 6.5 السريع.