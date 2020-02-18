الكويت تجدد التأكيد على دعمها لجهود اعمار ألبانيا

جددت دولة الكويت تأكيدها على دعم جهود اعادة اعمار ألبانيا في اعقاب الزلزال المدمر الذي ضربها في نوفمبر الماضي.

وقال سفير دولة الكويت لدى بلجيكا ورئيس بعثتيها الى الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي «ناتو» جاسم البديوي في كلمة له في المؤتمر الدولي للمانحين لاعادة اعمار ألبانيا مساء امس الاثنين ان “دولة الكويت مستعدة لتوفير مساعدات اضافية الى حكومة ألبانيا”.

واعرب السفير البديوي عن الثقة في قدرات المسؤولين في ألبانيا على تجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.

واشار الى ان دولة الكويت منحت ألبانيا قرضا بقيمة 8ر40 مليون دولار امريكي لتمويل مشروع اعادة اعمار طريق «نهر فلورا» مستدركا بالقول انه من المقرر توقيع اتفاقية اضافية في مارس المقبل لتقديم قرض بقيمة 3ر22 مليون دولار.

ودعا الوفد الألباني الى عقد مشاورات مع الجانب الكويتي لاسيما ممثلي الصندوق الكويتي للتنمية العربية والاقتصادية في المؤتمر بشأن تمويل مشاريع اعادة اعمار البنى التحتية في المناطق المنكوبة اثر الزلزال.

ولفت السفير البديوي الى ان دولة الكويت اتخذت معايير عديدة لتحقيق مساهمات ايجابية وبناءة ومهمة في الأزمات الانسانية وتخفيف المعاناة عن المنكوبين في الدول الصديقة من اجل استعادة استقرار الحياة.

واستذكر زيادة المساهمات المالية الكويتية السنوية في صندوق الامم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ من 300 ألف دولار الى 500 ألف.

وقال انه في اطار حرص دولة الكويت ومنذ عام 2008 على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف وكالات الامم المتحدة وبرامجها المتعلقة بتوفير المساعدات الانسانية والطارئة للدول المتضررة بفعل الكوارث الطبيعية فقد التزمت بمنح نسبة عشرة في المئة من اجمالي قيمة مساعداتها الى تلك الدول عن طريق المنظمات والوكالات الدولية العاملة في الميدان.

ويشارك في اعمال المؤتمر الدولي للمانحين لاعادة اعمار ألبانيا الذي استمر يوما واحدا نحو مئة وفد من عدد من دول العالم والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.

واعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لاين ان الاطراف المشاركة تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 6ر1 مليار دولار.

وضرب زلزال بقوة 3ر6 على مقياس ريختر ألبانيا في 26 من نوفمبر الماضي مخلفا 51 قتيلا و900 جريح فيما تسبب في نزوح 17 ألف شخص وألحق اضرارا بنحو 200 ألف اخرين.