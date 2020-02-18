سمو ولي العهد يتلقى درعاً تذكارياً من محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بمناسبة الأعياد الوطنية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح حيث أهدى سموه درعا تذكاريا بمناسبة احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان اليوم رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد ناصر مساعد الساير والرئيس التنفيذي للمجموعة السيد عصام جاسم الصقر حيث قدما لسموه دعوة لحضور حفل افتتاح المبنى الجديد لبنك الكويت الوطني.