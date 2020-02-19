بلدية حولي: إزالة 12 حاجزاً و7 أحواض زهور مقامة على أملاك الدولة

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تواصل الجولات لفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولى لإزالة التعديات على أملاك الدولة بكافة المناطق بالمحافظة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة بحولي أحمد رمضان أن مفتشي الفريق يقومون بجولات تفتيشية على مدار الساعة لرصد المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً على أن مفتشي الفريق حرروا مخالفات لمحلات مخالفة لوائح وأنظمة البلدية فضلا عن إزالة تعديات على أملاك الدولة.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس فريق الطوارئ ورئيس النوبة “ج” ابراهيم السبعان أن الجولات التفتيشية التى نفذها المفتشين على مناطق المحافظة أسفرت عن تحرير 30 مخالفة طبق لائحة المحلات والإعلانات فضلا عن إزالة 12 حاجز حديدي و7 أحواض زهور.

وتابع السبعان أنه تم إزالة 20 متر من السلاسل الحديدية تستغل لحجز المواقف إلى جانب توجيه 8 إنذارات تعدي على أملاك الدولة بالإضافة إلى التعامل مع 10 شكاوي واردة.