«الداخلية»: تحرير 2291 مخالفة مرورية متنوعة.. وتحويل 7 أشخاص إلى نظارة المرور

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية أن قطاع المرور والعمليات نفذ حملة مرورية شاملة في مختلف انحاء البلاد على المركبات المخالفة لقواعد وقوانين المرور والأشخاص المطلوبين إلى مختلف الجهات، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 2020 / 2 / 18 حيث أسفرت الحملة عن تحرير 2291 مخالفة مرورية متنوعة منها تحرير « 504 » مكالمة هاتف نقال و « 1279 » مخالفة عدم ربط حزام الأمان و « 335 » مخالفة للشاحنات و « 131 » مخالفة لسيارات الأجرة و 34 مخالفة للبقالات المتنقلة.

وتم تحويل « 7 » أشخاص إلى نظارة المرور كما تم ضبط مركبتين مطلوبين وتحويل شخصين مطلوبين قضائياً.