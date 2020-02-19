سمو الأمير مهنئاً سمو ولي العهد: نعتز بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني والعطاء الدائم في خدمة وطننا الغالي

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد هذا نصها:

“سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسرني أن أعرب لسموكم بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموكم ولاية العهد خالص التهاني وأطيب التمنيات.

منتهزا هذه المناسبة الغالية على نفوسنا جميعا للتعبير عن بالغ الاعتزاز بمسيرة سموكم الحافلة بالتفاني والعطاء الدائم في خدمة وطننا الغالي وشعبنا الكريم والتي هي دائما محل فخر وإطراء أهل الكويت جميعا.

مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يديم على سموكم موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرتكم المعطاءة والتي هي دوما خير السند والعضد والعون لنا وأن يحفظ وطننا العزيز ويديم عليه نعمة الامن والرخاء والاستقرار ويحقق له كل ما ننشده له من تقدم ونمو وإزدهار.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير ،،، صباح الاحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”

هذا وقد تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة شكر جوابية من أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله هذا نصها:

“حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير البلاد المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، بالشكر الجزيل والامتنان الوفير تلقيت أغلى التهاني من لدن مقام سموكم السامي حفظكم الله ورعاكم بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتوليتي ولاية العهد في وطننا العزيز.

ويسعدني في هذا المقام أن ارفع إلى سموكم الكريم أبلغ آيات الثناء والعرفان مستذكرا وجموع أهل الكويت الاعزاء بوافر الاجلال والتقدير مسيرة سموكم الحافلة بالانجازات التي جابت ربوع المعمورة تحت راية دولة الكويت وشهدت بخطواتكم الواثقة ورؤاكم الثاقبة تقدما مشهودا إقليميا ودوليا نال تقدير الدول الشقيقة والصديقة وعزز مكانة الكويت في كافة المحافل الدولية بفضل الحكمة والحنكة التي تحظون بها سموكم.

متوجها إلى المولى تبارك وتعالى بخالص الدعوات القلبية أن يحفظ سموكم رمزا للوطن ويسدد على دروب الخير خطاكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة وتمام العافية وأن يديم على بلدنا الغالي أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة لسموكم وحفظكم الله ورعاكم ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد”.