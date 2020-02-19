الشيخ فواز الخالد رعى أوبريت «بانوراما الأحمدي .. في حب الكويت»

احتفالا بالأعياد الوطنية وتحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، نظمت أمس ثانوية فاطمة بنت أسد “بنات” ، أوبريت بانوراما الأحمدي .. في حب الكويت، بحضور وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص الدكتور عبدالمحسن الحويلة ، ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصــور الديحاني وقائد منطقة الأحمدي العميد صلاح حجي نيابة عن مدير عام مديرية أمن الأحمدي ، ومختاري عدد من مناطق المحافظة وعدد من مسؤولي القطاعات الرسمية ووسائل الإعلام.

وبهذه المناسبة أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح عن سعادته بالمشاركة في ظل فرحة الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة والذكرى الرابعة عشرة لتولي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم .

وقال المحافظ: فرحة غامرة عشناها وما نزال ، في محافظتنا العزيزة وكويتنا الحبيبة نسأل الله تعالى أن يديمها ، ونحمدالله أننا في محافظة الأحمدي وبفضل توفيقه سبحانه ، وبجهود المخلصين من منتسبي المحافظة وشركاء النجاح تمكنا في ترجمة الرغبه السامية برسم البسمة على وجوه الجميع، وإدخال السعادة الى قلوب المواطنين والمقيمين وضيوف دولة الكويت .

وأضاف الخالد : تابعتـم معنـاً وكنتم مساهميـن فاعليـن في إحتفاليـة رفـع العلم يوم 28 فبراير ثم عشنا جميعاً يومي 7- 8 فبراير ، المهرجان العائلي الكبير ” أم الخير ” ، وبعده الحفل الغنائي الرائع يوم 14 فبراير وأن شاء الله نعيش يوم الاثنين القادم 24 فبراير فعالية مميزة ، نسعد خلالها في منفذ النويصيب ، بإستقبال والترحيب وأداء واجب الضيافة المستحق للأشقاء والأصدقاء القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركتنا أعياد الوطن .

وتقدم الخالد بالشكـر والتقديـر لأسـرة منطقـة الأحمـدي التعليمية ولإدارة الأنشطـة التـربويـة وللمشـاركيـن في أوبريت “بانورامـا الأحمـدي .. في حب الكويت” والذي عبر بجلاء عن خصوصية الأحمدي ومكانتها المميزة ، مثلما أحسن التعبير عن حب الوطن والولاء له، في أبهى الصور .

من جانبه ثمن مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصــور الديحاني جهود القائمين على تنظيم هذا الأوبريت الوطني سواء بمنطقة الاحمدي التعليمية او في ثانوية فاطمة بنت أسد “بنات” ، الذي يعبر عن مشاعر صادقة تعانق عنان السماء مع علم الكويت ، ويمثل مشاركة ومساهمة في احتفالات الوطن الغالي بالأعياد الوطنية ، مؤكدا انها مناسبات نقف جميعا لها احتراما وتقديرا وشموخا وتجسيدا لمشاعر صادقة تحملها قلوب الكويتيين جميعا.

وأكد الديحاني ان هذا الأوبريت خير دليل على متابعة المنظومة التعليمية واستمرارها في نهجها الساعي الى غرس القيم الوطنية لدى ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية، مثمنا رعاية محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد وحضوره هذه الفعالية المتميزة.