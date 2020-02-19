«الإطفاء» تقيم مؤتمر ومعرض «الاطفاء والسلامة الدولي السادس».. 3 مارس المقبل

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء صباح اليوم عن موعد اقامة المؤتمر الدولي السادس للإطفاء والذي سيقام خلال الفترة من 3 الى 5 مارس 2020 بعنوان ادارة الأزمات والكوارث تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ، وذلك بمشاركة دول عالمية مختلفة ومنظمات دولية متخصصة في مجال ادارة الأزمات والكوارث بغرض الاستفادة من الأنظمة المختلفة التي تستخدمها هذه الدول للتعامل مع الكوارث والأزمات للحد من مخاطرها والطرق المستخدمة وتوزيع الأدوار على الجهات المسؤولة عن التعامل مع الأزمات والكوارث.

كما تسعى الإدارة العامة للإطفاء من خلال هذا المؤتمر الدولي إلى اكتساب خبرات دول عالمية مختلفة عاصرت كوارث متنوعة ، حيث سيكون هناك استفادة من الأنظمة والإجراءات المتبعة بهذه الدول والمنظمات للاستفادة منها في الحد من مخاطر الكوارث بدولتنا الحبيبة الكويت.