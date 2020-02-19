بالأسماء.. «السكنية» تستدعي 103 مواطنين لقرعة قسائم «جنوب صباح الأحمد»

19 فبراير، 2020
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسه من الضاحية الثالثة «N3» مـن القسائم الحكومية في «جنوب مدينة صباح الأحمد» والتي تشتمل على 103 قسيمة بمساحة  400 م2  للمخصص لهم حتى تاريخ: 29/7/2018، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الأحد  والإثنين 1/3/2020 و 202032.
توزيع بطاقات الاحتياط الثلاثاء والأربعاء 3/3/2020 و202034.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» الساعة التاسعة  صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» المسرح في تمام الساعة «9» التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/3 معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وجاءت الأسماء كالتالي:
0001      سعد رجعان سعد  الجويسرى
0002      عبدالله مبارك فالح  العازمى
0003      حسين نادر غلوم محمد
0004      هلال حمدان عوض  المطيرى
0005      دعيج حمود هذال الهرشاني
0006      عبدالرزاق محسن محبوب محمود
0007      خالد هادى سعيد  ناصر
0008      خالد حمدان محمد  العازمى
0009      نادر نافل سعد  الجويسرى
0010      عباس فاضل احمد  الحداد
0011      احمد بادى صنيتان  العتيبى
0012      وليد خالد عبد الله  الدمخى
0013      احمد محمد عتيج  العازمي
0014      فيصل فاضل حمود  النويعم
0015      سعد ربيع سالم  اليحيى
0016      عدنان ابو الحسن باقر الحسيني
0017      عبدالله فلاح مرزوق الشتلي العازمي
0018      محمد أحمد عبدالله  جمال
0019      محمد خالد عبد الله  الدمخى
0020      سعود على حسين  اردينى
0021      سعود ماطر فالح  العازمي
0022      فهد فوءاد احمد الصيخان
0023      على عباس حسين  دشتي
0024      فهد مصبح مبارك 
0025      عبد الله سعود سعيد  العازمى
0026      خالد مطلق راشد  العازمى
0027      عبد الرحمن عبد الله عواد  البركه
0028      احمد مساعد اكياد  الفضلى
0029      عبد الرحمن عادل ياقوت مرزوق  الدحملى
0030      عبد الله ثارى سعود  الرشيدى
0031      عبدالله سلمان عبدالله  الداهوم العازمي
0032      عبدالله خالد سالم الخلف
0033      جواد كمال مسيب  يتيم
0034      عبدالله حامد عبدالمحسن  الحماد
0035      طلال فلاح فالح العازمي
0036      احمد فاضل محمد  مراد
0037      عبدالرحمن راشد عايض  العازمى
0038      نادر بدر عايض  العازمى
0039      على حسين محمد على  باقر
0040      عبد الرحمن عبد العزيز ابراهيم  المخيطر
0041      غانم علي محمد  العجمي
0042      محمد سعود بريجان  العازمى
0043      محمد جابر صالح 
0044      محسن نادر غلوم  محمد
0045      طلال صقر شويمي  العازمي
0046      طلال عبيد على  العازمى
0047      حمود خالد عبدالله  الدمخى
0048      يوسف سالم فلاح  الرشيدي
0049      فهد شافي نحيطر  العازمي
0050      عبد الله عادل عبد الرحيم  الانصارى
0051      عبد الله خليف عجيرم  العازمى
0052      سالم عبد الله محمد  الهاجرى
0053      على محسن غلوم  ملك
0054      سعد نافل سعد  الجويسرى
0055      حامد محمد عتيج العازمي
0056      عبد الرحمن عبد اللطيف سعد  شنيبر
0057      محمد احمد حسن  رمضان
0058      سعد عبد الله سالم الحضينه
0059      عبد الله عادل عيد  العازمي
0060      حسن نبيل حسين  الحداد
0061      نهار جارد نهار المطيري
0062      عامر مشعان مطر  المطيري
0063      سليمان احمد غلوم محمد الكندرى
0064      فهد ناصر سعد  العازمى
0065      محمد عبد الامير حسين  القطان
0066      احمد محمد مجاهد  المطيرى
0067      عبدالله سيف حسين  الجويسرى
0068      حمود صالح ابداح  العدواني
0069      راكان علي حسين  العجمي
0070      سعود نافل سعد  الجويسرى
0071      خليفه على خليفه  العازمى
0072      نادر عبدالله محمد  الهاجرى
0073      بدر حمود زيد المطيرى
0074      احمد عبدالله رجعان العازمي
0075      عبدالرحمن فلاح مرزوق  الشتلي
0076      عبدالله بدر فليح  الصواغ
0077      مشارى عبد الله عواد  البركه
0078      محمد جابر محمد المري
0079      صلاح حمدان فالح  العازمى
0080      عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى
0081      علي شافي نحيطر  العازمي
0082      على ماطر فالح  العازمى
0083      فيصل فهيد راشد  الهاجرى
0084      محمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي
0085      عبدالعزيز جابر عبدالعزيز  العنزى
0086      احمد ابراهيم احمد  العوضى
0087      احمد حمود حران  الحربي
0088      خالد صقر شويمي  العازمي
0089      نواف مزعل لمام  العازمي
0090      يوسف احمد فهيد  العازمي
0091      فهد دعيج خليفه  المريشد
0092      فالح فلاح فالح  العازمي
0093      يوسف منذر حسين  عبد الله
0094      خالد حمود محمد  العازمي
0095      سالم بدر سالم الميع
0096      ابراهيم عبد الهادى راجح  العتيبى
0097      عبد العزيز حمود مصبح  العازمى
0098      ناصر بدر عيد العازمي
0099      حمد راشد محمد  الهاجرى
0100      فلاح احمد فلاح العازمي
0101      عمر طلال عبدالمنعم الطرقي
0102      سعود احمد عبدالله  العازمي
0103      محمد عبدالله علي علي

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