بالأسماء.. «السكنية» تستدعي 103 مواطنين لقرعة قسائم «جنوب صباح الأحمد»

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسه من الضاحية الثالثة «N3» مـن القسائم الحكومية في «جنوب مدينة صباح الأحمد» والتي تشتمل على 103 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ: 29/7/2018، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الأحد والإثنين 1/3/2020 و 202032.

توزيع بطاقات الاحتياط الثلاثاء والأربعاء 3/3/2020 و202034.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» المسرح في تمام الساعة «9» التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/3 معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وجاءت الأسماء كالتالي:

0001 سعد رجعان سعد الجويسرى

0002 عبدالله مبارك فالح العازمى

0003 حسين نادر غلوم محمد

0004 هلال حمدان عوض المطيرى

0005 دعيج حمود هذال الهرشاني

0006 عبدالرزاق محسن محبوب محمود

0007 خالد هادى سعيد ناصر

0008 خالد حمدان محمد العازمى

0009 نادر نافل سعد الجويسرى

0010 عباس فاضل احمد الحداد

0011 احمد بادى صنيتان العتيبى

0012 وليد خالد عبد الله الدمخى

0013 احمد محمد عتيج العازمي

0014 فيصل فاضل حمود النويعم

0015 سعد ربيع سالم اليحيى

0016 عدنان ابو الحسن باقر الحسيني

0017 عبدالله فلاح مرزوق الشتلي العازمي

0018 محمد أحمد عبدالله جمال

0019 محمد خالد عبد الله الدمخى

0020 سعود على حسين اردينى

0021 سعود ماطر فالح العازمي

0022 فهد فوءاد احمد الصيخان

0023 على عباس حسين دشتي

0024 فهد مصبح مبارك

0025 عبد الله سعود سعيد العازمى

0026 خالد مطلق راشد العازمى

0027 عبد الرحمن عبد الله عواد البركه

0028 احمد مساعد اكياد الفضلى

0029 عبد الرحمن عادل ياقوت مرزوق الدحملى

0030 عبد الله ثارى سعود الرشيدى

0031 عبدالله سلمان عبدالله الداهوم العازمي

0032 عبدالله خالد سالم الخلف

0033 جواد كمال مسيب يتيم

0034 عبدالله حامد عبدالمحسن الحماد

0035 طلال فلاح فالح العازمي

0036 احمد فاضل محمد مراد

0037 عبدالرحمن راشد عايض العازمى

0038 نادر بدر عايض العازمى

0039 على حسين محمد على باقر

0040 عبد الرحمن عبد العزيز ابراهيم المخيطر

0041 غانم علي محمد العجمي

0042 محمد سعود بريجان العازمى

0043 محمد جابر صالح

0044 محسن نادر غلوم محمد

0045 طلال صقر شويمي العازمي

0046 طلال عبيد على العازمى

0047 حمود خالد عبدالله الدمخى

0048 يوسف سالم فلاح الرشيدي

0049 فهد شافي نحيطر العازمي

0050 عبد الله عادل عبد الرحيم الانصارى

0051 عبد الله خليف عجيرم العازمى

0052 سالم عبد الله محمد الهاجرى

0053 على محسن غلوم ملك

0054 سعد نافل سعد الجويسرى

0055 حامد محمد عتيج العازمي

0056 عبد الرحمن عبد اللطيف سعد شنيبر

0057 محمد احمد حسن رمضان

0058 سعد عبد الله سالم الحضينه

0059 عبد الله عادل عيد العازمي

0060 حسن نبيل حسين الحداد

0061 نهار جارد نهار المطيري

0062 عامر مشعان مطر المطيري

0063 سليمان احمد غلوم محمد الكندرى

0064 فهد ناصر سعد العازمى

0065 محمد عبد الامير حسين القطان

0066 احمد محمد مجاهد المطيرى

0067 عبدالله سيف حسين الجويسرى

0068 حمود صالح ابداح العدواني

0069 راكان علي حسين العجمي

0070 سعود نافل سعد الجويسرى

0071 خليفه على خليفه العازمى

0072 نادر عبدالله محمد الهاجرى

0073 بدر حمود زيد المطيرى

0074 احمد عبدالله رجعان العازمي

0075 عبدالرحمن فلاح مرزوق الشتلي

0076 عبدالله بدر فليح الصواغ

0077 مشارى عبد الله عواد البركه

0078 محمد جابر محمد المري

0079 صلاح حمدان فالح العازمى

0080 عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى

0081 علي شافي نحيطر العازمي

0082 على ماطر فالح العازمى

0083 فيصل فهيد راشد الهاجرى

0084 محمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي

0085 عبدالعزيز جابر عبدالعزيز العنزى

0086 احمد ابراهيم احمد العوضى

0087 احمد حمود حران الحربي

0088 خالد صقر شويمي العازمي

0089 نواف مزعل لمام العازمي

0090 يوسف احمد فهيد العازمي

0091 فهد دعيج خليفه المريشد

0092 فالح فلاح فالح العازمي

0093 يوسف منذر حسين عبد الله

0094 خالد حمود محمد العازمي

0095 سالم بدر سالم الميع

0096 ابراهيم عبد الهادى راجح العتيبى

0097 عبد العزيز حمود مصبح العازمى

0098 ناصر بدر عيد العازمي

0099 حمد راشد محمد الهاجرى

0100 فلاح احمد فلاح العازمي

0101 عمر طلال عبدالمنعم الطرقي

0102 سعود احمد عبدالله العازمي

0103 محمد عبدالله علي علي