بالأسماء.. «السكنية» تستدعي 103 مواطنين لقرعة قسائم «جنوب صباح الأحمد»

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسه من الضاحية الثالثة «N3» مـن القسائم الحكومية في «جنوب مدينة صباح الأحمد» والتي تشتمل على 103 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ: 29/7/2018، وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الأحد والإثنين 1/3/2020 و 202032.
توزيع بطاقات الاحتياط الثلاثاء والأربعاء 3/3/2020 و202034.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة «جنوب السرة» المسرح في تمام الساعة «9» التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/3/3 معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وجاءت الأسماء كالتالي:
0001 سعد رجعان سعد الجويسرى
0002 عبدالله مبارك فالح العازمى
0003 حسين نادر غلوم محمد
0004 هلال حمدان عوض المطيرى
0005 دعيج حمود هذال الهرشاني
0006 عبدالرزاق محسن محبوب محمود
0007 خالد هادى سعيد ناصر
0008 خالد حمدان محمد العازمى
0009 نادر نافل سعد الجويسرى
0010 عباس فاضل احمد الحداد
0011 احمد بادى صنيتان العتيبى
0012 وليد خالد عبد الله الدمخى
0013 احمد محمد عتيج العازمي
0014 فيصل فاضل حمود النويعم
0015 سعد ربيع سالم اليحيى
0016 عدنان ابو الحسن باقر الحسيني
0017 عبدالله فلاح مرزوق الشتلي العازمي
0018 محمد أحمد عبدالله جمال
0019 محمد خالد عبد الله الدمخى
0020 سعود على حسين اردينى
0021 سعود ماطر فالح العازمي
0022 فهد فوءاد احمد الصيخان
0023 على عباس حسين دشتي
0024 فهد مصبح مبارك
0025 عبد الله سعود سعيد العازمى
0026 خالد مطلق راشد العازمى
0027 عبد الرحمن عبد الله عواد البركه
0028 احمد مساعد اكياد الفضلى
0029 عبد الرحمن عادل ياقوت مرزوق الدحملى
0030 عبد الله ثارى سعود الرشيدى
0031 عبدالله سلمان عبدالله الداهوم العازمي
0032 عبدالله خالد سالم الخلف
0033 جواد كمال مسيب يتيم
0034 عبدالله حامد عبدالمحسن الحماد
0035 طلال فلاح فالح العازمي
0036 احمد فاضل محمد مراد
0037 عبدالرحمن راشد عايض العازمى
0038 نادر بدر عايض العازمى
0039 على حسين محمد على باقر
0040 عبد الرحمن عبد العزيز ابراهيم المخيطر
0041 غانم علي محمد العجمي
0042 محمد سعود بريجان العازمى
0043 محمد جابر صالح
0044 محسن نادر غلوم محمد
0045 طلال صقر شويمي العازمي
0046 طلال عبيد على العازمى
0047 حمود خالد عبدالله الدمخى
0048 يوسف سالم فلاح الرشيدي
0049 فهد شافي نحيطر العازمي
0050 عبد الله عادل عبد الرحيم الانصارى
0051 عبد الله خليف عجيرم العازمى
0052 سالم عبد الله محمد الهاجرى
0053 على محسن غلوم ملك
0054 سعد نافل سعد الجويسرى
0055 حامد محمد عتيج العازمي
0056 عبد الرحمن عبد اللطيف سعد شنيبر
0057 محمد احمد حسن رمضان
0058 سعد عبد الله سالم الحضينه
0059 عبد الله عادل عيد العازمي
0060 حسن نبيل حسين الحداد
0061 نهار جارد نهار المطيري
0062 عامر مشعان مطر المطيري
0063 سليمان احمد غلوم محمد الكندرى
0064 فهد ناصر سعد العازمى
0065 محمد عبد الامير حسين القطان
0066 احمد محمد مجاهد المطيرى
0067 عبدالله سيف حسين الجويسرى
0068 حمود صالح ابداح العدواني
0069 راكان علي حسين العجمي
0070 سعود نافل سعد الجويسرى
0071 خليفه على خليفه العازمى
0072 نادر عبدالله محمد الهاجرى
0073 بدر حمود زيد المطيرى
0074 احمد عبدالله رجعان العازمي
0075 عبدالرحمن فلاح مرزوق الشتلي
0076 عبدالله بدر فليح الصواغ
0077 مشارى عبد الله عواد البركه
0078 محمد جابر محمد المري
0079 صلاح حمدان فالح العازمى
0080 عبدالعزيز عبداللطيف حسين الفودرى
0081 علي شافي نحيطر العازمي
0082 على ماطر فالح العازمى
0083 فيصل فهيد راشد الهاجرى
0084 محمد سفيح عبدالله الداهوم العازمي
0085 عبدالعزيز جابر عبدالعزيز العنزى
0086 احمد ابراهيم احمد العوضى
0087 احمد حمود حران الحربي
0088 خالد صقر شويمي العازمي
0089 نواف مزعل لمام العازمي
0090 يوسف احمد فهيد العازمي
0091 فهد دعيج خليفه المريشد
0092 فالح فلاح فالح العازمي
0093 يوسف منذر حسين عبد الله
0094 خالد حمود محمد العازمي
0095 سالم بدر سالم الميع
0096 ابراهيم عبد الهادى راجح العتيبى
0097 عبد العزيز حمود مصبح العازمى
0098 ناصر بدر عيد العازمي
0099 حمد راشد محمد الهاجرى
0100 فلاح احمد فلاح العازمي
0101 عمر طلال عبدالمنعم الطرقي
0102 سعود احمد عبدالله العازمي
0103 محمد عبدالله علي علي