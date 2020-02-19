وزير التجارة: سمو ولي العهد لديه تاريخ حافل بالإنجازات

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله لديه تاريخ حافل بالانجازات في جميع المجالات والمناصب التي تبوأها والتي وثقت دور سموه في مختلف الاصعدة محليا واقليميا.

وقال الروضان في بيان صحفي اليوم الاربعاء بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد ان سموه عاصر مسيرة بناء الكويت منذ الاستقلال وقدم خلال رحلته الممتدة منذ مطلع الستينيات ولا يزال يقدم الكثير من العطاء الوطني.

واضاف ان سموه قائد ماهر صقلته المواقف والتجارب ويعد رمزا من رموز الكويت وكان ولا يزال مثالا للبذل والعطاء والاخلاص والتفاني في العمل من اجل تحقيق الخير لوطنه وابناء شعبه الذين يبادلونه الحب والوفاء.

وافاد ان سموه يعتبر احد مؤسسي الكويت الحديثة عبر مشاركة سموه في جميع القرارات المصيرية التي ادت إلى النهوض والارتقاء بالكويت في كل مناحي الحياة.

ولفت الى اجماع اهل الكويت على مبايعة سموه وليا للعهد ما يمثل ترجمة لحبهم له ولشخصيته التي تتصف بصفات انسانية نادرة وتميزه بالرحمة والعدل بين الناس وحب الخير والعطاء المتواصل مقدما اصدق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة.