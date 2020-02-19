وزير العدل: سمو ولي العهد أحد مؤسسي الكويت الحديثة

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور فهد العفاسي اليوم الاربعاء ان سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح يعد أحد مؤسسي دولة الكويت الحديثة وله دور بارز ومؤثر في ارساء دعائم الدولة.

ورفع العفاسي في تصريح صحفي الى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى ال14 لتولي سموه ولاية العهد.

وذكر ان الاحتفال بذكرى تولي سموه منصب ولاية العهد يعد تجديدا لولاء الشعب الكويتي لقيادته والتفافه حولها وتمسكه بها عاما بعد عام وتقديرا لمدى عطاء وخبرة سموه الذي أعطى مثالا حيا للمسؤول الوطني المحب والمعطاء والمتواضع الذي لا يتوانى قيد أنملة عن دعم تطلعات وطموحات وطنه وشعبه نحو المستقبل الزاهر.

وبين ان سموه يمثل القدوة الحسنة والمثال المتميز والنموذج الذي يحتذى في حب الكويت والبذل والعطاء والإخلاص لها وإعلاء مصلحتها والتضحية من أجلها.

واضاف أن بصمات سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح لمسها الجميع في كل المناصب التي تقلدها وشارك في عمليات النهضة والبناء التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال.

وتضرع العفاسي الى المولى عز وجل بأن يعيد هذه الذكرى على سموه وهو ينعم بالصحة وتمام العافية وأن يعينه لكل ما فيه خير ورفعة الوطن عونا وسندا لراعي نهضة الكويت سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ودعا الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت من كل سوء ومكروه وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.