وزير الداخلية يهنئ سمو ولي العهد بالذكرى الـ14 لتولي سموه

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح اليوم الاربعاء برقية تهنئة لسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الذكرى ال14 لتولي سموه ولاية العهد.

وقال الصالح في برقية بعثها لسموه وفق بيان لادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية “يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموكم ولاية العهد”.

وأضاف “مستذكرين بكل فخر واعتزاز مسيرة سموكم الحافلة بالعطاء الذي لا ينضب في خدمة وطننا العزيز سندا وعونا لراعي نهضتنا سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه”.

وقال الصالح “حفظ الله سموكم وأحاطكم بعنايته ورعايته وأدام على وطننا العزيز أمنه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسموكم الكريم حفظكما الله ورعاكما”.