الوزيرة العقيل: برنامج عمل الحكومة يستهدف القضاء على الفساد

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ان برنامج عمل الحكومة يستهدف التركيز على مقومات تجسيد الامر السامي بالقضاء على الفساد وذلك بتعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي.

جاء ذلك في كلمة للعقيل بعد انتقال المجلس في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء الى النظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي ال15 للسنوات «2016/2017-2019/2020» تطبيقا لنص المادة «98» من الدستور.

وأضافت ان المحور الأول من برنامج عمل الحكومة الحالي المتعلق بتعزيز النزاهة يقضي بتنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشارت الى مبادرات تعزيز النزاهة المتمثلة في انشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية ودعم وتفعيل أدوات للمحاسبة لأي مقصر ومكافأة كل مجد وخلق منصة للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكدت تفعيل الحوكمة المؤسسية واتباع مجموعة الأطر التشريعية والمؤسسية والأخلاقية التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء.

وذكرت ان الأهداف الرئيسية من المحور الثاني لبرنامج عمل الحكومة المتعلق بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية هي تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد وتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين لرفع مستوى رضاهم والحد من التدخل البشري في المعاملات لضمان العدالة والمساواة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى الوعي والثقافة التقنية.

وأشارت الى إجراءات الحكومة المتعلقة بالمحور الثالث لبرنامج عملها الخاص بتطوير الاداء الحكومي وهي اعداد خارطة الطريق لتطوير الإدارة الحكومية ووضع آليات لتطوير الجهاز الإداري عبر دمج او خصخصة او تقليص الهياكل الإدارية ووضع آلية للتشجيع والترغيب بالعمل في القطاع الخاص واعداد خطة لتحقيق التوازن بين اعداد العمالة الوطنية بالقطاعين العام والخاص.

واكد استمرار الحكومة في استكمال تنفيذ محاور برامج عملها السابقة التي تشمل تطوير المنطقة الشمالية «الجزر ومدينة الحرير» وبناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي وتحسين بيئة الاعمال وتفعيل دور القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة التعليم وسوق العمل.

وأضافت العقيل ان تلك المحاور تتضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي وتفعيل استراتيجية إدارة النفايات الشاملة والرعاية الصحية وتوفير بدائل سكنية ومستدامة.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على ان تعقد الجلسة المقبلة في العاشر من مارس المقبل.