“الخدمة المدنية” للجهات الحكومية: المهمات الرسمية والإيفاد للضرورة

أهاب ديوان الخدمة المدنية بكافة الجهات الحكومية عدم تكليف موظفيها في مهمات رسمية أو إيفادهم في دورات تدريبية خارجية واقتصار ذلك على حالة الضرورة القصوى بعد عرض كافة مبررات واسباب التكليف أوالإيفاد على ديوان الخدمة المدنية.

واشار الديوان في تعميم له شمل الجهات الحكومية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام باتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن.