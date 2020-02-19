الجارالله يجتمع مع سفير دولة فلسطين لدى البلاد

19 فبراير، 2020
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اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم الأربعاء مع سفير دولة فلسطين الشقيقة لدى دولة الكويت رامي طهبوب اذ تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

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