«الصحة»: ضبط مخزن أدوية مخالف في المهبولة

كشفت وزارة وزارة الصحة عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص في عمارة بمنطقة المهبولة يتبع لصيدلية خاصة يحتوي على أنواع مختلفة من الأدوية بعضها يتبع وزارة الصحة.

وفي بيان صحافي، أشارت الوزارة إلى ضبط صيدلي يعمل في نفس الصيدلية سالفة الذكر يقوم ببيع مضادات حيوية بدون وصفات، وقيام الصيدلية بتوصيل الأدوية بدون الحصول على رخصة من الوزارة، و صرف بعض الوصفات المخالفة، لافتة إلى سبق تسجيل مخالفة على نفس الصيدلية قبل أقل من أسبوع بعدم وجود صيدلي في الفترة المسائية ووجود كاشير يقوم بالبيع بالصيدلية.

وأكد بيان الوزارة سحب الأدوية الموجودة في المخزن الغير مرخص، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدلية، مؤكداً أن الوزارة ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية تواصل حملاتها التفتشية لرصد أية مخالفات حفاظا على صحة وسلامة المرضى التي هي خط الوزارة الأحمر، الذى لا يقبل أي تهاون في محاسبة لكل مخالف بتوجيهات من وزير الصحة وتعليمات وكيل الوزارة ووكيل الرقابة الدوائية والغذائية.

وتأتي الضبطية الجديدة بعد ضبط شركة أدوية تُديرها مجموعة من الوافدين، كانت إدارة تفتيش الأدوية وضعتها تحت المراقبة بعد الشك في منتجاتها، وأسفرت عملية مداهمة مقرها عن مفاجآت كبيرة كانت الوزارة قد أعلنت عنها.