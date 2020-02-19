رئيس الأركان يبحث مع نظيره الباكستاني التعاون المشترك

بحث رئيس الاركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم الاربعاء مع رئيس هيئة الاركان المشتركة بجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة الفريق اول ركن قمر جاويد باجوه التعاون المشترك وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي انه تم خلال الاجتماع مناقشة اهم الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية مؤكدة حرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

ورحب الفريق الركن الخضر وفقا للبيان بالضيف والوفد المرافق له في بلدهم الثاني الكويت متمنيا لهم طيب الاقامة خلال هذه الزيارة مشيدا بعمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

حضر مراسم الاستقبال والاجتماع نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح واعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار القادة الضباط من الجانبين.