الشيخ فيصل الحمود يهنئ بالذكرى الـ 14 لتولي سمو ولي العهد

هنأ الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح بالذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولاية العهد.

وجاء في برقية تهنئة رفعها الشيخ فيصل الى سموه ان لـ ذكرى يوم تولي سموكم الذي يأتي في اجواء احتفالات الكويت واهلها بالاعياد الوطنية المجيدة وقعا في نفوسنا يعيدنا الى صفحات لا تنسى من تاريخ كنتم شركاء اصلاء في صناعته لتبقى البلاد عنوان استقرار ورخاء واضاف الشيخ فيصل في البرقية يوم توليكم كان ولم يزل دلالة ثقة واعتزاز وتقدير حكيم البلاد واميرها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لعطائكم وايمان سموه بدوركم البناء ورجاحة عقلكم وسعة صدركم وكنتم خير العون والسند وقال الشيخ فيصل ان ذكرى تولي سموكم مدعاة استذكار لمحطات بارزة في مسيرة عطائكم التي شملت مجالات شتى ومحطات مختلفة وضعتم خلالها اهم البصمات على مسيرة النهوض بالكويت واهلها واستعرض الشيخ فيصل في برقيته ابرز محطات عطاء سمو ولي العهد التي وصفها بانها كانت دعامات لبناء المستقبل ودروس وفاء ومحل الهام لاجيال آمنت بحكمة قيادتها وتمنى الشيخ فيصل دوام الصحة والعافية لسموه ليبقى عونا لسمو الامير ومعينا لاهل الكويت في مسيرة خير جذورها راسخة في الارض وفروعها ممتدة الى ما شاء الله