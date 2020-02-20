«الأرصاد»: طقس العطلة دافئ نهاراً.. وبارد ليلاً

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن طقس البلاد دافئ نهارا وبارد ليلا إثر امتداد منخفض جوي يضعف تدريجيا يسمح بتقدم مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية معتدلة تقل معها كميات السحب وفرص الأمطار مع رياح شمالية غربية تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن طقس البلاد نهار اليوم الخميس يكون دافئا وتقل السحب وفرص الأمطار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة ما بين 20 و 45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة.

وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه يتراوح ما بين ثلاث وست أقدام.

وأوضح أن الطقس الليلة يكون باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدمين وأربع أقدام.

وبين أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون مائلا للدفء والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام.

ولفت إلى أن الطقس غدا ليلا يكون باردا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 7 و 9 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج وارتفاعه ما بين قدم وقدمين.

وقال القراوي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون دافئا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين قدم وأربع أقدام.