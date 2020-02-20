«الخارجية» تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أطلقت وزارة الخارجية موقعها الإلكتروني الجديد الذي يتضمن تغطية لأنشطة الوزارة ومعلومات عامة إضافة إلى التعاميم القنصلية وموقع لتلقي شكاوى المواطنين ممن يتعرضون للمشاكل في الخارج وذلك تحت رعاية نائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن اطلاق الموقع الجديد يأتي تماشيا مع توجه الحكومة في التحول للرقمية وسعيها للتيسير على المواطنين وتمكينهم من التواصل مع الوزارة في حال الحاجة إلى أي مساعدة.

وأضافت أن إطلاق موقع الوزارة يأتي كخطوة أولى سيتبعها خطوات أخرى في مجال تحول الوزارة الكامل للرقمية.

وحضر مراسم إطلاق الموقع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير المستشار طلال الشطي إضافة إلى فريق العمل الخاص بهذا المشروع في الوزارة.