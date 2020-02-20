فعاليات توعوية وصحية لـ«إعانة المرضى» بمناسبة احتفالات الكويت الوطنية

أقامت جمعية صندوق إعانة المرضى ممثلة بإدارة التنمية الاجتماعية العديد من فعاليتها ذات الشراكات المجتمعية بلغ عددها 11 فعالية من محاضرات ولقاءات ومشاركات وزيارات تمثلت في مشاركة جمعية القادسية في مهرجانها «الصحة البدنية» الذي أقيم برعاية الوكيل المساعد لقطاع التعاون باتحاد الجمعيات التعاونية المهندس منصور غريب حاجي وبحضور مراقب التعاون ياسر الدليمي، والدكتور علي الكندري، رئيس مجلس إدارة جمعية القادسية إضافة إلى عدد من الشخصيات والمشاركين بالمهرجان.

كما نفذت ٧ محاضرات توعوية ضمن مشروعها الوطني «مدرستي ترقى بصحتي» شملت محاضرة صحة الفم والاسنان للمحاضر نوار غانم بدر من إدارة صحة الفم والأسنان وذلك بمدرسة أمية الغفارية الإبتدائية بنات بمنطقة النعيم، ومحاضرة عن “كورونا” ومحاضرة صحة الفم والأسنان للدكتور عبد الكريم مبروك من عيادات الميدان وذلك بمدرسة لولوة الربيعة الإبتدائية بنات بمنطقة السرة، بالإضافة إلى محاضرة أضرار مشروبات الطاقة للمحاضر أحمد العنزي من إدارة التغذية والإطعام وذلك بمدرسة ابن العميد الثانوية بنين بمنطقة العمرية، بجانب محاضرة الوقاية من السمنة للمحاضرتين نوف اليوسف وسحر الأنصاري من إدارة التغذية والإطعام وذلك بمدرسة عبد الرحمن بن عوف الإبتدائية بنين بمنطقة ابرق خيطان، ومحاضرة النشاط البدني والصحة العامة للمحاضرتين فاطمة العسكر وآمنة الكندري وذلك بمدرسة قتاده بن النعمان إبتدائي بنين بالفروانية، فضلا عن محاضرة صحة الفم والأسنان للدكتور أحمد عارف من إدارة صحة الفم والأسنان بمدرسة عبدالله الرجيب ثانوية بنين بمنطقة بيان، كما شاركت مدرسة أم عامر الأنصارية الثانوية بنات في فعالية مشروعها الصديق للبيئة أمنية وطن لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية.

كما واصلت إدارة التنمية الاجتماعية نشاطات مشروعها “ديوانيتنا صحة وعافية” حيث قدمت محاضرة التوعية بمرض “كورونا الجديد” في ديوانية السيد حجي العصفور بمنطقة الأندلس وحضرها العديد من شخصيات المنطقة فاق الـ٣٠ شخصا، كما عقدت عدة لقاءات تنسيقية تمهيداً لإقامة عدة مشاريع توعية صحية حيث شاركت اللجنة الصحية التابعة لمدينة الرحاب الصحية مع عضو مجلس الأمة السابق المهندس مبارك الدويلة ومع مختار منطقة الرحاب السيد صالح الجسار، إضافة إلى لقاء مدير إدارة الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة بشأن ماراثون المشي الثاني للمسنين المزمع إقامته في مارس القادم طلباً للدعم والشراكة في التنظيم مع ادارة رعاية المسنين بوزارة الشئون بقطاع الرعاية الاجتماعية.

وتتوالي هذه المشاركات والشراكات حرصا من مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة المرضى على تحقيق الشراكة المجتمعية الفاعلة مع جميع مؤسسات الدولة تحقيقاً لرؤية الكويت 2035 في مجال الشراكة المجتمعية وتحقيق الركيزة الخامسة وهي الصحة وذلك من خلال تنفيذ البرامج الصحية التوعوية الهادفة إلى تزويد المجتمع بكافة شرائحه بفرصة التعرف على الممارسة وتبادل سمات نمط الحياة الصحي وتغيير السلوكيات الصحية الخاطئة الى سلوكيات صحية سليمة اضافة الى خلق المزيد من الفرص للتواصل وتبادل المعرفة الصحية مع الجميع وبمشاركة كل القطاعات الحكومية منها والخاصة والاهلية.