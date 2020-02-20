وزير الداخلية يحضر تمرين «أمن الخليج العربي 2» بالإمارات

حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح اليوم الخميس فعاليات تمرين «أمن الخليج العربي 2» المقام في الامارات بمشاركة قوات أمنية خليجية.

وافتتح التمرين بحضور نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووزراء الداخلية للدول الخليجية المشاركة حيث شاهدوا التمرين الامني الرئيسي والهادف الى تنسيق الجهود الخليجية وتطوير القدرات الأمنية المشتركة لمواجهة المخاطر الامنية لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.

وعرضت القوة الكويتية المشاركة قدراتها القتالية والتكتيكات الأمنية الدقيقة التي تتبعها في حال مواجهة اخطار محتملة حيث تم محاكاة هجوم ارهابي على شخصيات هامة واقتحام اماكن احتجاز رهائن وحماية المنشآت العامة.

وقامت القوات الخاصة الكويتية بالعمليات المشتركة مع باقي القوات الأمنية الخليجية بتنفيذ خطط الاقتحام وتحرير الرهائن وقتل الإرهابيين وتمشيط المباني ومراقبة مواقع يحتلها ارهابيون وذلك باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الامنية.

يذكر ان تمرين أمن الخليج العربي يقام للمرة الثانية حيث اقيمت النسخة الأولى منه في عام 2016 بمملكة البحرين ويهدف الى رفع جاهزية القوات الأمنية الخليجية وتطوير القدرات المشتركة وزيادة التنسيق الامني بينها.