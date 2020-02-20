«الحرس الوطني» ينفذ تمرين «أسد الجزيرة 4» و«برق 1»

برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، نفذ رجال الحرس الوطني تمرين أسد الجزيرة «4» وبرق «1» بمشاركة قوات من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني بمملكة البحرين والقوات المسلحة وقوات الدرك في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في ميدان القتال بمعسكر الشيخ سالم العلي.

وتخلل التمرين عدة فرضيات تدريبية للتعامل مع فض أحداث شغب، وحماية الشخصيات، واقتحام مبنى وتطهيره من عناصر إرهابية والكشف عن متفجرات والتخلص منها، كما شمل تدريبات عملية على كيفية انتشال سيارات من تجمعات المياه وإنقاذ العالقين، إضافة إلى تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة ومتحركة.

وشهد التمرين مساعد آمر القوة البرية في وزارة الدفاع اللواء الركن مشعل عبدالله المطيري، والمستشار محمد جاسم السبت نائب رئيس البعثة في سفارة مملكة البحرين لدى الكويت والعميد أسامة سالمين من إدارة القوات الخاصة في وزارة الداخلية والعميد عمر إبراهيم المرشود مدير الإطفاء بمحافظة الجهراء.

وبعد انتهاء التمرين، نقل وكيل الحرس الوطني إلى المشاركين تحيات القيادة العليا ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، مشيدا بمشاركة القوات الشقيقة من مملكة البحرين ومملكة الأردن، التي تؤكد أن بروتوكولات ومذكرات التعاون تؤتي ثمارها في مواكبة أحدث المستجدات التدريبية وصقل خبرات المنتسبين عبر إذكاء روح المنافسة بينهم مما يرفع مستوياتهم في تنفيذ الخطط العسكرية والأمنية ويحقق الكفاءة والجاهزية القتالية.

وأوضح أن تمرين أسد الجزيرة «4» وبرق «1» يعد من التمارين العسكرية الكبرى حيث جرت فعالياته على مدى أسبوع كامل لتدريب المنتسبين على الخطط العسكرية والأمنية باستخدام أحدث الأسلحة والتقنيات المستخدمة في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات، مشيرا إلى أن التمرين لم يقتصر على الجانب الأمني والعسكري، بل شمل فقرات تدريبية لصقل مهارات الفرق الفنية في الحرس الوطني في إسناد أجهزة الدولة بجهود الإنقاذ في حالات الطوارئ والأزمات.