«الغذاء»: حظر ورفع الحظر عن استيراد منتجات غذائية من أوكرانيا والتشيك

أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية اليوم الخميس باجتماعها الثاني لعام 2020 بحظر ورفع الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من جمهوريتي اوكرانيا والتشيك.

وأوضح أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة المهندس عادل السويط في بيان صحفي بهذا الشأن أنه تقرر حظر استيراد جميع انواع لحوم الطيور الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حراريا على درجة 70 درجة مئوية من «بوهاكيف- نيميريف-فينيتسا» في جمهورية أوكرانيا بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.

وأضاف السويط أنه تقرر رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور والطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة من جمهورية التشيك.

وتأسست هيئة الغذاء والتغذية الكويتية بموجب القانون «112/2013» وتعنى بالاختصاصات ذات الصلة في الغذاء والتغذية ومنها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية في تعزيز التغذية في المجتمع بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.