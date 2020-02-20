وزير الداخلية يزور موقع «اكسبو دبي 2020»

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح اليوم الخميس موقع «اكسبو دبي 2020» يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد ووزراء الداخلية للدول المشاركة في تمرين «امن الخليج العربي 2».

وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» انه كان في استقبال الصالح وزراء الداخلية الخليجيين ووزير التسامح المفوض العام الإماراتي لإكسبو 2020 الشيخ نهيان بن مبارك ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي.

وأضافت ان الضيوف شاهدوا جانبا من الاستعدادات القائمة لهذا الحدث الدولي والذي تستضيفه الإمارات ويقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما استمعوا لشرح حول مراحل المشروع وما تم إنجازه على صعيد الانشاءات والتحضيرات لاستضافة الحدث العالمي.

وذكرت الوكالة ان وزراء الداخلية الخليجيين أشادوا بما شاهدوه من حسن تنظيم وإعداد لإقامة هذا الحدث العالمي مؤكدين أن الحدث الذي تستضيفه الإمارات سيكون نقطة مهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة وعاملا من عوامل الجذب الاقتصادي والاستثماري في المنطقة ككل.

وشملت جولة الضيوف الاطلاع على عرض حول ما يحتويه إكسبو 2020 وعرض حول المشاركات الدولية وعرض خاص حول تأمين هذا الحدث الدولي الهام.

وتأتي الزيارة ضمن برنامج الوفود الخليجية على هامش حضورها حفل ختام التمرين المشترك تمرين «أمن الخليج العربي 2» والذي اختتم فعاليته اليوم.