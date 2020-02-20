رئيس اتحاد المزارعين يدعو مجلس الوزراء والجهات الحكومية لمواجهة أسراب الجراد

دعا رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك مجلس الوزراء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وضع خطة عمل عاجلة لمواجهة أسراب الجراد التي اجتاحت البلاد مؤخرا وخاصة في مزارع الوفرة والعبدلي.

وشدد الدماك في تصريح صحفي على ضرورة أن ترسل هيئة الزراعة فرق الطواري لرصد تحرك أسراب الجراد الصحراوي ومكافحته بكامل معداتها وذلك وفقا للالية التي يفترض أن يكون تم اعدادها مسبقا بهذا الخصوص ورش هذه الاسراب بالمبيدات المكافحة لها من خلال الاليات المجهزة لهذا الغرض.

وأختتم الدماك تصريحه بضرورة تكاتف الجهود الحكومة لحل هذه المشكلة الطارئة وأن تكون لدى هيئة الزراعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بأن تشكل فرق طواري اللازمة والمتخصصة لمواجهة مثل هذه المشاكل مع ضرورة وضع دراسات علمية وحلول مستعجلة لمواجهة هذه الظواهر قبل أن تصبح كوارث مع ضرورة تعويض المزارعين المتضررين من هذه المشكلة وان توجد ميزانيات خاصة لمثل هذه الظروف الطارئة