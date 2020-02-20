«الحرس الوطني» يفرج عن الموقوفين انضباطيا بمناسبة الأعياد الوطنية

أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير.

كما تقدم رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب الرئيس الشيخ مشعل الأحمد بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وقادة ومنتسبي الحرس الوطني بمناسبة احتفالات الكويت بمرور 59 عاما على الاستقلال، و29 عاما على التحرير و14 عاما على تولي صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم في البلاد. ودعا سمو الشيخ سالم العلي والشيخ مشعل الأحمد المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والامان في ظل قيادته الحكيمة.