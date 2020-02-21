«الموانئ» توقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا بعد تسجيل إصابات ووفيات بـ«كورونا»

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا اعتبارا من أمس الخميس وحتى إشعار آخر وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» هناك.

وذكرت «الموانئ» في بيان لها أن قرار الايقاف جاء بغية “تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب”.

وعلقت الخطوط الجوية الكويتية تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر نتيجة تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس الجديد.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أوصت في وقت سابق اليوم ب”عدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي بعد ظهور إصابات ب«كورونا» وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به”.

وأوضحت «الصحة» في بيان لها أنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ستقوم ب”تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة «قم» حتى يتم التأكد من عدم حملهم الفيروس”.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى خمس حالات مؤكدة بعد تسجيل ثلاثة حالات جديدة بمدينتي «قم» و«اراك» المجاورتين فضلا عن حالتي وفاة في «قم».

ويعتقد بأن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة «ووهان» وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.