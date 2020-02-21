«الرحمة العالمية» تسير قافلة مساعدات عاجلة للنازحين بالداخل السوري

أعلنت جمعية الرحمة العالمية أمس الخميس انها سيرت قافلة مساعدات إغاثية عاجلة الى النازحين الجدد في الشمال السوري.

وقال مدير مكتب جمعية «عطاء» التركية في «شانلي أورفا» أسامة الشيدون في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية ان قافلة المساعدات أطلقت من بلدة «ريحانلي» بمدينة «هطاي» جنوب تركيا بحضور رئيس مكتب سوريا في الرحمة العالمية وليد السويلم.

وأضاف ان القافلة مكونة من 27 شاحنة وتحتوي على مواد تدفئة للشتاء وأغذية معلبة وطحين ومياه للشرب.

وأشار إلى ان عملية توزيع قافلة المساعدات ستتم بالتعاون مع جمعية «عطاء» وعدد من الجمعيات التي ترتبط بشراكة مع الرحمة العالمية في الداخل السوري.

وكان السويلم وقع مع محافظ مدينة «شانلي أورفا» عبدالله ايرن في يناير الماضي بروتوكول إنشاء مدرسة «الشيخ أحمد الفلاح» التي ستقدم الخدمات التعليمية لنحو 480 طالبا وطالبة من اللاجئين السوريين بالمدينة.