سمو الأمير يهنئ حاكم عام سانت لوسيا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى إيمانويل نيفيلي سيناك حاكم عام سانت لوسيا عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى إيمانويل نيفيلي سيناك حاكم عام سانت لوسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.