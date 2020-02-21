سفارتنا في كندا تكرم عددا من الجنود الكنديين المشاركين في حرب التحرير

أقامت سفارة دولة الكويت لدى كندا احتفالا في مقر السفارة في أوتاوا لتكريم عدد من الجنود الكنديين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت في العام 1991 بحضور وزير شؤون المحاربين ومساعد وزير الدفاع الوطني لورانس ماكاولاي.

وشمل الإحتفال والذي أقيم تزامنا مع احتفالات دولة الكويت بالعيد الوطني ال 59 وعيد التحرير ال 29 منح بعض الجنود عددا من الأوسمة والدروع وشهادات التقدير بالإضافة إلى اقامة معرض للصور تخليدا لبطولات وتضحيات الجنود الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت.

وبهذه المناسبة ألقت سفيرة دولة الكويت لدى كندا ريم الخالد كلمة عبرت فيها عن “تقدير وشكر دولة الكويت قيادة وشعبا للدور الذي قام به التحالف الدولي الذي شاركت فيه كندا بقوات تقدر ب 4000 مقاتل”.

وثمنت “جهود وتضحيات الجنود الكنديين والتي مازالت في الذاكرة كما أشادت بمشاركة القوات الكندية ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وإلتزام كندا بالسلم والأمن الدوليين”.

وأضافت أن “مشاركة كندا في التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت من براثن الغزو العراقي ستبقى خالدة في ذهن الحكومة الكويتية والشعب”.

من جانب آخر أعرب ماكاولاي عن شكره البالغ وتقديره الكبير لدولة الكويت حكومة وشعبا والسفيرة ريم الخالد على هذه المبادرة الطيبة المتمثلة في تكريم عدد من الجنود الكنديين الذين شاركوا في حرب التحرير مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس مدى نبل الشعب الكويتي وحرص القيادة السياسية في تقدير جميع المشاركين رغم مرور 29 عاما على تحرير دولة الكويت.

وأضاف أن “ما تعرضت له دولة الكويت محنة مؤلمة للغاية” مشيرا في الوقت ذاته إلى أن “تدخل دول التحالف جاء من أجل إعادة الشرعية إليها”.