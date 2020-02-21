وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح يحضر فعاليات مهرجان «حنا لها»

قام وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس أمناء مكتب الشهيد الشيخ علي جراح الصباح مساء أمس بحضور فعاليات مهرجان «حنا لها» والذي اقامه مكتب الشهيد بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية لدولة الكويت وذلك في حديقة الشهيد.

هذا وكان في استقباله مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم فاطمة أحمد الأمير.

وقد قام وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بجولة تم خلالها عرض فيلمين وثائقيين في خيمة القبة عن تاريخ النفط وتصديره وآخر عن شهداء الكويت الرياضيين كما اطلع خلالها على جدارية شهداء الكويت وأعمال الجهات المشاركة في المهرجان ومعرض لأبناء الشهداء يوثق مسيرتهم العطرة وبطولاتهم الوطنية وفي ختام فعاليات المهرجان قامت مجموعة من الفرق الاستعراضية بتقديم اوبريت «حنا لها» والذي تضمن لوحات فنية شعبية حول التراث الكويتي كما تم تقديم هدية تذكارية بهذه المناسبة.