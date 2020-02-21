سفارتنا لدى طهران تدعو المواطنين الموجودين بإيران وبحاجة للمساعدة إلى التواصل معها

دعت سفارة دولة الكويت لدى طهران جميع المواطنين الكويتيين الموجودين في إيران وبحاجة للمساعدة إلى التواصل معها على هواتف الطوارئ التالية «982187887995+» و«989121325565+» و«989120058863+» و«96599642090+».

وأوضحت السفارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الكويتية نسخة منه إلى أنها أنشأت مكتبا لها في مدينة مشهد وذلك بدءا من مساء اليوم الجمعة للوقوف على احتياجات المواطنين الكويتيين الموجودين هناك وتسهيل أمورهم.