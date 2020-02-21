“الطيران المدني”: إيقاف الرحلات المغادرة والقادمة من إيران

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني اليوم الجمعة، عن وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» المستجد وحدوث حالات وفيات في مدينة «قم» بجمهورية ايران الاسلامية.وقال البيان بأنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممكن كانوا متواجدين في جمهورية ايران الاسلامية خلال الأسبوعين الماضيين، في حين سيخضع آي كويتي قادم من جمهورية ايران الإسلامية للحجر الصحي. وأضاف البيان بأنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من جمهورية إيران الإسلامية نظراً للوضع الحالي.وناشد البيان المواطنين عدم السفر إلى جمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة الحالية لحين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس «كورونا» المستجد.