وزير الصحة: الأولوية للأمن الصحي.. وإجراءات وقائية مشددة لتحصين البلاد من كورونا المستجد

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح حرص دولة الكويت ممثلة بالوزارة على المتابعة الحثيثة على مدار الساعة للحفاظ على الأمن الصحي للكويت وتحصينها ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عبر إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفق خطة محكمة ومتعددة الأبعاد محليا وخليجيا وعالميا.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الانباء الكويتية إن دولة الكويت ممثلة بوزارة الصحة تتولى التواصل المستمر مع منظمة الصحة العالمية من خلال المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية لمتابعة الوضع العالمي بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وكذلك التواصل خليجيا مع دول مجلس التعاون لمتابعة التوصيات والإجراءات الاحترازية ذات الصلة والخطوات العملية لتنفيذها للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن وزارة الصحة تتعاون في الوقت نفسه مع جميع الجهات المعنية بمقاومة انتشار الأمراض والأوبئة بغية أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي تمنع وصول الفيروس الى البلاد مؤكدا من جديد عدم تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس في الكويت ولله الحمد.

وأوضح أن الوزارة في حالة انعقاد دائمة لاجتماعات اللجنة العليا الدائمة لتطبيق ما تنص عليه قرارات المنظمات الصحية العالمية ذات الصلة بمواجهة ومقاومة انتشار كورونا المستجد «كوفيد 19» بمشاركة كل الهيئات والمؤسسات المعنية بمقاومة انتشار الأمراض والأوبئة كالإدارة العامة للطيران المدني وإدارة المنافذ بوزارة الداخلية ووزارات الخارجية والإعلام والتجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك وغيرها.

وذكر أنه يتم التنسيق والتواصل المستمر بين تلك الجهات ووزارة الصحة على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ التوصيات والإجراءات التي يتم اتخاذها بغية الحفاظ على الأمن الصحي وعدم وصول الفيروس إلى الكويت.

وشدد الشيخ باسل الصباح على أن وزارة الصحة تتعامل بأعلى درجات الشفافية مع الوضع الصحي المصاحب لظهور الفيروس في بعض الدول عبر تزويد المواطنين والمقيمين بكل المعلومات التي تهمهم في مواجهة هذا الوباء وكيفية الابتعاد عن التعرض لأسباب انتقاله وفق الاستطاعة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى البلاد ومن أهمها التوجيه بعدم السفر إلى المناطق التي ينتشر بها المرض إلا للضرورة القصوى مع اتخاذ الوزارة كل الإجراءات الوقائية المعتمدة عالميا مع القادمين من تلك المناطق بما يعود بالمصلحة على الجميع.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة التصريحات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة ومسؤوليها دون الالتفات إلى الجهات غير الرسمية لتتبع الأخبار داعيا إلى المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ومتمنيا الصحة والسلامة للجميع.