«الخطوط الكويتية» تحتفل بالأعياد الوطنية مع موظفيها

كعادتها كل عام ، احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة الأعياد الوطنية بالاشتراك مع موظفيها وذلك في مبنى الشركة الرئيسي، بحضور رئيس مجلس الإدارة يوسف عبدالحميد الجاسم وعدد من المسؤولين، حيث أن الشركة نظمت فعاليات خلال الاحتفالية شاركت بها عدداً من الشركات المتخصصة في تقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات وغيرها، حيث اتسمت أجواء الاحتفالية بكل معاني المحبة والمودة بين الموظفين وقاموا بالتقاط الصور التذكارية وذلك بمشاركة بعض من أبناء الموظفين واستمتعوا أيضاً بترديد الاغاني الوطنية التي ملئت باحة الشركة علاوة على ذلك أدت فرقة دسمان الشعبية فاصل من الفنون الشعبية ذات الطابع التراثي الكويتي كما تم تزيين مبنى الشركة الرئيسي بألوان العلم الكويتي اضافة إلى توزيع أعلام دولة الكويت على الموظفين مما أضاف مزيجا رائعا من الإحساس الوطني بين الموظفين لتجسّد بذلك الروح الوطنية وأجواء الاحتفالات في البلاد .

وبهذه المناسبة السعيدة، قال رئيس مجلس إدارة يوسف الجاسم: “تحتفل الخطوط الجوية الكويتية بمناسبة حلول الاعياد الوطنية عيدي الاستقلال والتحرير، حيث اعتادت الشركة سنوياً على القيام بتلك الاحتفالات مع موظفيها بمختلف الدوائر احتفاءً بتلك المناسبتين العزيزتين على قلوب جميع الكويتيين، ونحن سعيدين بإقامة هذا الاحتفال المبسط الذي يبرز ويجسد تلك المشاعر الوطنية الصادقة تجاه بلادنا الحبيبة الكويت وأيضاً يبرز دور الخطوط الجوية الكويتية في مثل تلك الاحتفالات، ويحفز الموظفين على مزيد من الانتاج والفعالية في خدمة طائرهم الازرق الخطوط الجوية الكويتية، كما نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للجهود المبولة والحثيثة لكل من شارك وساهم في هذا الاحتفال الجميل”.

وأضاف يوسف الجاسم أن الخطوط الجوية الكويتية دأبت وباستمرار على مشاركاتها المتعلقة بكافة الاحتفالات الوطنية، والتي تؤكد حرصها على مشاركة الشعب الكويتي مناسباته وأفراحه الوطنية، الامر الذي ينعكس بشكل ايجابي على المجتمع الكويتي ويفعل دورها الوطني التي اعتادت أن تقوم به دائماً.

وفي الختام، عبّر الجاسم عن بالغ أمانيه بأن تظل الكويت بعز وازدهار وأمن وأمان تحت ظل وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، متمنياً لكويتنا الحبيبة وللشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين مزيداً من الرخاء والسعادة والطمأنينة وأن تبقى الكويت شامخة مرفوعة الرأس دائماً.