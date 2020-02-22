سمو ولي العهد يشكر المهنئين بالذكرى الـ14 لتوليه ولايه العهد

وجه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة شكر وتقدير وثناء إلى كافة اخوانه المواطنين الكرام والمقيمين الاوفياء على ارض دولة الكويت الحبيبة لما عبروا عنه من خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه ولاية العهد مثمنا سموه تلك المشاعر الأخوية الفياضة التي ضمنوها من خلال برقيات التهاني أو الاتصالات الهاتفية أو كافة أشكال التعبير الأخرى داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير ومصلحة الوطن العزيز وأن يديم عليه نعمة الامن والأمان والمزيد من التقدم والرخاء والازدهار تحت ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الانساني.