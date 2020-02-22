«الطيران المدني»: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية إيران الإسلامية في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس الكورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة «قم» الإيرانية.

وقالت «الطيران المدني» في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت ممن كانوا موجودين في جمهورية إيران الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت أنه سيخضع أي مواطن كويتي قادم من إيران للحجر الصحي مضيفة أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من إيران نظرا إلى الوضع الحالي.

وناشدت «الطيران المدني» المواطنين عدم السفر الى جمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعلنت الجمعة تسجيل حالتي وفاة و11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» أربع منها في العاصمة طهران في حين تم تسجيل حالات إصابة أخرى في «قم» ومحافظة «كيلان» الشمالية.