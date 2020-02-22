وزير الصحة يعقد اجتماعاً لضمان راحة وسلامة المواطنين العائدين من ايران

عقد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم اجتماعا مع قياديي القطاعات المعنية في الوزارة وممثلي الجهات الرسمية والوزارات ذات الصلة للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال المواطنين الكويتيين العائدين من ايران وضمان توفير سبل الراحة والسلامة لهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي ان الوزارة تعمل على توفير سبل الراحة والسلامة للمواطنين الكويتيين العائدين من ايران.

وأوضح السند ان وزير الصحة شدد خلال الاجتماع على التعامل بأقصى درجات الحرص حيال هؤلاء المواطنين بما من شأنه ضمان الامن الصحي لهم وللبلاد.

وذكر أن معنيين من الوزارة يتواجدون في مبنى مطار الشيخ سعد اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا تزامنا مع وصول الطائرة الأولى المخصصة لنقل المواطنين العائدين ايران.