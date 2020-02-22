الفوزان: وصول أول رحلة لإجلاء المواطنين من جمهورية إيران الإسلامية

أعلن المدير العام للادارة العامة للطيران المدني المهندس يوسف الفوزان بأن أول رحلة لعملية أجلاء المواطنين الكويتيين المتواجدين في جمهورية ايران الإسلامية وصلت مطار الكويت الدولي اليوم السبت الساعة السادسة مساء في مبنى الشيخ سعد « T3 » .

واشار الفوزان في تصريح صحفي الى ان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الادارة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المعنية سواء وزارة الصحة او الداخلية او الخارجية لاستكمال عملية الاخلاء حيث تم توفير 5 طائرات بالتنسيق مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.