“الزراعة”: اسراب الجراد الصحراوي قرب منطقة كبد عابرة

قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة لشؤون الزراعه والثروة السمكية حامد العازمي ان أسراب الجراد التي تم رصدها بالقرب من منطقه كبد عابرة ومن غير المحتمل تواجدها في مزارع الوفرة والعبدلي.

واضاف العازمي لوكاله الانباء الكويتيه ان فرق العمل تعمل على رصد ومكافحة أسراب الجراد وبكامل معداتها وعلى مدار 24 ساعة.

واوضح أن فرق الهيئة تواجدت ومنذ بداية هجوم أسراب الجراد الصحراوي في المنطقة الحدودية القريبة من الرديفة ومركز الحماطيات وذلك بعد معلومات عن رصد أسراب من الجراد قادمة من المنطقة الشرقية في السعودية مشيرا إلى أن سرعة الرياح ساهمت في تغير اتجاه الجراد ودخوله من العراق شمالا ومن ثم الى العبدلي حيث قامت الفرق بمكافحة الجراد في منطقه مزارع العبدلي.

واكد العازمي أن فرق الهيئة مدربة على التعامل مع أمواج أسراب الجراد مرجحة أن تكون الخسائر قليلة مقارنة بالأعوام السابقة بسبب كثرة المحميات الزراعية وعدم استقرار الجراد لفترات طويلة في الأرض.

وذكر أن أسراب الجراد تحركت بسبب شدة الرياح صباحا من العبدلي إلى المناطق البرية وصولا إلى الوفرة مؤكدا ان فرق العمل قامت بإجراء عملية تمشيط واسعة لمزارع العبدلي من قبل الفرق فضلا عن تنفيذ عملية رش وقائي على بعض المزروعات في المنطقتين.

وقال ان هيئة الزراعة ناشدت المواطنين المتواجدين في تلك المناطق رصد وجود أي تجمعات للجراد الصحراوي وتصويرها وتحديد الموقع وإرساله إلى الخط الساخن ليتم توجيهه للفرق المشكلة من قبلها في العبدلي والوفرة.