بلدية «العاصمة»: إزالة 15 تعديا لمخالفة لائحة الزراعة

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن الإنجازات التي حققها فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة خلال شهر يناير الماضى، مشيرة إلى الجولات التفتيشية التي نفذها المفتشين بالفريق أسفرت عن إزالة 15 تعديا لمخالفات لائحة نظام الزراعة وترحيل 80 محضر مخالفة للإدارة القانونية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي أن المفتشين قد قاموا بتحرير 4 مخالفات للائحة المحلات والإعلانات، تحرير مخالفة للائحة نظام البناء والتعامل مع 15شكوى تم تلقيها عبر الخط الساخن «1855555» .

وأوضح العنزي أنه قد تم توجيه 11 انذارا داخل العقار وفقا للائحة نظام البناء، توجيه 19 إنذارا لتعديات على أملاك الدولة وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، توجيه 21 تنبيها للتعدي على أملاك الدولة وفقا للائحة نظام الزراعة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 فضلا عن إزالة 15 تعديا لمخالفة لائحة الزراعة.

وأضاف العنزي، أنه قد تم تحصيل مبلغ 100 دينار إيرادات أوامر صلح فضلا عن ترحيل 80 مخالفة للإدارة القانونية.