سمو الأمير يهنئ امبراطور اليابان بذكرى ميلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاده متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ومشيدا سموه بالعلاقات الوطيدةالتي تربط البلدين والشعبين الصديقين راجيا سموه لليابان وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى جلالة الامبراطور ناروهيتو امبراطور اليابان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ميلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولليابان الصديقة كل التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.