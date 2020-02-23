عبدالله الدماك: الجراد لن يستقر في الكويت لأكثر من يومين

طالب عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ورئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك بضرورة العودة إلى نظام الرش بالطائرات باعتباره الحل الأنجع لمواجهة الجراد، لا سيما مع كثافة أسرابه، بدلا من استخدام السيارات المزودة بمضخات الرش.

وكشف الدماك في تصريح صحفي عن اجتماع للهيئة قبل أيام لمناقشة مرور الجراد الذي قال إنه لن يستقر في الكويت لأكثر من يومين، وإنما لوضع خطة منهجية لمكافحته خلال الأعوام المقبلة، في ظل ما يشكله الجراد من خطر على الزراعات، ومن ثم على الأمن الغذائي في البلاد في حال استيطانه وتكاثره.

وطالب الحكومة الكويتية بتعويض المزارعين المتضررين، داعيا إياهم إلى مد يد العون عبر رش مزارعهم، دون أن يُغفل التنبيه إلى مخاطر تناول البعض لهذا الجراد بعدما تشبّع بالمبيدات التي تشكل خطرا محدقا على صحة الإنسان.

‏وتقدم الدماك في ختام تصريحه بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت العيد الوطني التاسع والخمسين وذكرى عيد التحرير التاسع والعشرين وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت الغالية سائلا المولى عزوجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار على كويتنا الغالية.