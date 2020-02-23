سمو الأمير يعزي رئيس اندونيسيا بضحايا فيضان أحد الانهار في جاوه

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا فيضان أحد الأنهار في جزيرة «جاوا» والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين من طلاب المدارس ممن كانوا يسيرون بالقرب منه سائلا سموه رعاه الله الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جزيرة «جاوا» مبتهلا سموه إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.