«الحرس الوطني» يحتفل بتخريج دورة التفتيش الوقائي والتخلص من المتفجرات

أقامت مديرية الإسناد القتالي «كتيبة الهندسة» حفل تخريج دورة التفتيش الوقائي والتخلص من المتفجرات العسكرية والإرهابية رقم «1»، بميدان الصاعقة في معسكر الصمود.

وشملت الدورة مناهج نظرية وتدريبات عملية لتفتيش الطرق والآليات والأشخاص والسيطرة على نقاط التفتيش باستخدام أحدث الأجهزة في هذا المجال، كما شملت التعريف بالمتفجرات وكيفية استخدام أجهزة التخلص منها وعمليات التطهير وإجراءات الأمن والسلامة وعمليات الإخلاء.

وأكد وكيل الحرس الوطني أن القيادة العليا ممثلة برئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي ونائب الرئيس الشيخ مشعل الأحمد تولي أهمية كبيرة وتقدم الدعم اللامحدود لتزويد الوحدات المعنية بأفضل الأجهزة والمعدات المستخدمة في المجالين الأمني والعسكري وتدريب العنصر البشري على أعلى المستويات.

وأضاف إن هذه الدورات المتقدمة تحقق الأهداف التشغيلية للوثيقة الاستراتيجية 2020 “الأمن أولا” والتي تسعى إلى الارتقاء بمنظومة الحرس الوطني لإحكام السيطرة الأمنية خلال أداء مهام وواجبات حراسة منشآت الدولة ومساندة الجيش والشرطة في جهودهما لحفظ أمن الوطن وحماية مقدراته.

وفي ختام الحفل قام وكيل الحرس الوطني بتكريم أوائل الدورة وتوزيع شهادات التخرج، كما تسلم من قائد كتيبة الهندسة المقدم الركن عبدالرحمن سعود فلاح درعا تذكارية.

حضر الحفل المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح وكبار القادة والضباط في الحرس الوطني.