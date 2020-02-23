«إعانة المرضى» تواصل فعالياتها المدرسية للتوعية بفيروس كورونا

واصلت إدارة التنمية الاجتماعية بجمعية صندوق إعانة المرضى فعاليات مشروعها الوطني «مدرستي ترقى بصحتي 5» للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد، حيث تم تقديم محاضرة في مدرسة حولي المتوسطة بنات تضمنت إجراءات الإسعافات الأولية قدمتها الدكتورة داليا علي من إدارة تعزيز الصحة، وقد تطرقت المحاضرة إلى التوعية بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الإصابة بحضور طالبات من الصف السابع والثامن بلغ عددهن 60 طالبة وبمشاركة من الهيئة التعليمية من بعض المعلمات وقد تم توزيع بورشورات توعية صحية بمواضيع مختلفة بالإضافة إلى الرد على التساؤلات والإجابة عن الاستفسارات من جمهور الحضور كما تم عرض فيديو توضيحي لغسل اليدين.

كما قدمت الأستاذة نوف اليوسف والأستاذة سحر الأنصاري من إدارة التغذية والإطعام ورشة عمل تدريبية لطلبة مدرسة زيد بن الخطاب عن الطبق الصحي، وقد تم تقديم أيضاً المحاضر هيثم الأستاذ من إدارة الطوارئ الطبية ورشة عمل الإسعافات الأولية بمدرسة علي السالم الصباح المتوسطة بنين وبمدرسة سعد بن العاصي المتوسطة بنين وتم تقديم محاضرة صحة الفم والأسنان للمحاضرة رابعة حسين من برنامج صحة الفم والأسنان.